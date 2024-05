L’avvocato Michael Cohen testimonia contro Donald Trump in tribunale

(Di martedì 14 maggio 2024) Il 13 maggio, l’ex avvocato di, hato in aula nel corso del processo penale dell’ex presidente a New York. Leggi

Il procuratore distrettuale di Manhattan respinge la richiesta di Trump Il procuratore distrettuale di Manhattan ha respinto la richiesta di Donald Trump di impedire a Michael Cohen di testimoniare in un processo segreto riguardante pagamenti in ...

Come Donald Trump avrebbe pagato il silenzio di Stormy Daniels, secondo Michael Cohen - Come Donald Trump avrebbe pagato il silenzio di Stormy Daniels, secondo michael cohen - Nel processo di New York l'ex avvocato e faccendiere ha confermato le accuse di false rendicontazioni, di cui l'ex presidente statunitense sarebbe stato a conoscenza: martedì verrà controinterrogato d ...

Come Trump avrebbe pagato il silenzio di Stormy Daniels, secondo Michael Cohen - Come Trump avrebbe pagato il silenzio di Stormy Daniels, secondo michael cohen - Nel processo di New York l'ex avvocato e faccendiere ha confermato le accuse di false rendicontazioni, di cui l'ex presidente sarebbe stato a conoscenza: martedì verrà controinterrogato dalla difesa ...

Ex amico affossa Trump. "Bugie, intimidazioni e minacce per conto suo" - Ex amico affossa Trump. "Bugie, intimidazioni e minacce per conto suo" - È una settimana decisiva nel processo a New York contro Donald Trump per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Il caso si avvia verso le battute finali e ieri ha visto salire sul banco dei testi ...