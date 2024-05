Corre la mezza maratona con un amo conficcato nella gamba | l’epilogo è sorprendente

Tra i concorrenti ancora in gioco all'Isola dei Famosi figura Joe Bastianich . Quest'ultimo si è allontanato dal gruppo in diverse occasioni a causa di alcuni problemi di salute ma, attualmente, risulta essere insieme a tutti gli altri ...

Le parole di Edin Terzic , tecnico del Borussia Dortmund , in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions con il PSG Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions League ...

Gli under 35 pagheranno in media il 30% in più, per le famiglie il costo si è alzato del 9% e per i pensionati del 6%. La remunerazione dei risparmi sul conto è rimasta a zero. 3 maggio 2024 – L’analisi condotta da Altroconsumo ha messo a confronto ...