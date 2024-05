Quali sono le località che perdono la Bandiera Blu in Toscana e nello Spezzino

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 maggio 2024 –due leche nel 2024 perderanno lablu ine Liguria.Marciana Marina, comune della zona sud dell’Isola d’Elba e Ameglia,. Bandiere blu, la situazione a livello italiano Queste duenonstate riconfermate, secondo l’elenco diramato nella giornata del 14 maggio. Per quanto riguarda la, scende dunque a 18 bandiere blu sulla sua costa e non è sul podio delle regioni con più vessilli. Prima, nonostante la perdita di Ameglia, resta comunque la Liguria con 34. Nonostante le dueperse dae Liguria, le bandiere blu hanno un aumento. "Anche ...

La Sardegna , un'isola da sogno con paesaggi mozzafiato, mare cristallino e natura incontaminata, rappresenta la destinazione perfetta per le famiglie in cerca di Vacanze indimenticabili.Scopriamo il perché di questa affermazione. Cagliari, 21 Marzo ...

L’edizione 2024 delle Bandiere Blu fa registrare l'ingresso di 14 new entry tra le migliori spiagge e località balneari italiane : ecco quali sono

Bandiere blu, in Italia salgono a 236: ecco dove sono le 485 spiagge top - La Basilicata conferma le sue 5 località, e sempre 5 sono i Comuni in Piemonte che ottengono le Bandiere. La Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le sue 2, come il Molise. ...

Siderno sempre più blu. Quinta Bandiera Blu consecutiva - ...che dimostra come la nostra Città faccia ormai stabilmente parte del novero delle migliori località ... Per questo rinnoviamo le congratulazioni alle altre città del comprensorio che sono state ...