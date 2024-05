Lollobrigida a La Verità | Sviluppo Africa risolve il problema dell' immigrazione

(Di martedì 14 maggio 2024) «È un’Europa che deve concentrarsi molto di più sui grandi temia capacità di affermazione dei suoi prodotti ea sua cultura perché è la cultura più antica e che da sempre ha rappresentato l’avanguardia del pianeta» ha detto il ministro’Agricoltura Francescoa margine’evento «Il giorno de La» a Milano. «Abbiamo una concorrenza importante a Est e a Ovest del nostro continente e dobbiamo, con un’alleanza virtuosa a Sud, con l’, sviluppare una sicurezza alimentare che tenga conto’elementoa qualità, una sicurezza alimentare che ci garantisca la nostra libertà, ma anche la soluzione dei problemi come quelloe ...

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , ha incontra to oggi a Tunisi il presidente della Repubblica, Kais Saied , al palazzo di Cartagine di Tunisi. Nel corso del colloquio sono stati ripercorsi gli antichi legami di civiltà che ...

Post-industria ed economia della conoscenza saranno al centro della candidatura di Brindisi a Capitale italiana della cultura per il 2027. Lo hanno ribadito, nei giorni scorsi, sia il sindaco...

Napoli, al Maschio Angioino la Fondazione Valenzi presenta l'incontro «Quale sostenibilità» - Napoli, al Maschio Angioino la Fondazione Valenzi presenta l'incontro «Quale sostenibilità» - L'iniziativa della Fondazione Valenzi nell'ambito «Festival dello sviluppo Sostenibile 2024» promosso da ASVIS - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile si articola in ...

Il Conservatorio di Cosenza “si sposta” a Corigliano-Rossano: al via i corsi propedeutici - Il Conservatorio di Cosenza “si sposta” a Corigliano-Rossano: al via i corsi propedeutici - Perri: "un territorio pieno di potenzialità e stiamo valutando, ormai da due anni, una sede distaccata a Corigliano-Rossano" ...

Scoccia, con me Perugia avrà un nuovo piano regolatore - Scoccia, con me Perugia avrà un nuovo piano regolatore - Progettare un nuovo piano regolatore per lo sviluppo sostenibile di Perugia: è quello che annuncia la candidata sindaca Margherita Scoccia, centrodestra e civici. (ANSA) ...