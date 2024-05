Aldo Spinelli preso in giro da Toti | la difesa dell' imprenditore nell' inchiesta sulla corruzione in Liguria

Spinelli ai pm: «Toti mi ha preso in giro, prometteva cose che non poteva mantenere» - spinelli ai pm: «Toti mi ha preso in giro, prometteva cose che non poteva mantenere» - «Sono stato preso in giro da Toti, mi ha promesso cose che non poteva mantenere». Così l’imprenditore aldo spinelli rispondendo alle domande del giudice e del pm della Procura che gli contesta di aver ...

Toti, Spinelli parla ai pm: «Sono stato preso in giro. Ho dato soldi a tutti, ma pensavo fossero tracciati» - Toti, spinelli parla ai pm: «Sono stato preso in giro. Ho dato soldi a tutti, ma pensavo fossero tracciati» - La procura ha aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sul comitato d'affari e corruzione che ha portato all'arresto del presidente della Regione Liguria ...