Marito e moglie muoiono a tre giorni di distanza | Arlette e Michele erano insieme da più di 70 anni

(Di martedì 14 maggio 2024) SACILE - Siconosciuti in Francia, dove si trovavano da immigrati, all'età di 18e per oltre 70non sipiù lasciati. Quando se n'è andata lei,...

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti non ha intenzione di dimettersi. Lo ha detto ieri al suo avvocato Stefano Savi nella casa di Ameglia dove trascorre gli arresti domiciliari. Ma l’inchiesta sulla corruzione in Liguria intanto punta ...

2024-05-14 01:35:09 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: La Fiorentina ottiene tre punti importanti in classifica contro il Monza dopo aver raggiunto la seconda finale consecutiva di Conference League. La Viola si è imposta ...

MESTRE - Chiude anche Baessato. 1921-2024. Piazza Ferretto e Mestre perdono un altro pezzo della loro identità, quel poco che arriva di nuovo è spesso senza carattere, grandi ...

PERUGIA - La violenza sessuale commessa in ospedale, le sentenze di condanna e, dopo le sospensioni dal servizio, arriva il licenziamento in tronco. Senza preavviso e senza passi ...

Giovedì a San Michele i funerali di Michele e Arlette Maria Ortolan. Il ricordo dei familiari: «Una storia d'amore che li unirà per sempre» ...