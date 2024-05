Fortitudo - un assist vincente ai tifosi Posticipata di un giorno la serie con Rieti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Concomitanza con Bologna-Juventus evitata. La semifinale trae Real Sebastianiprenderà il via domenica dal PalaDozza. Su richiesta della società di Stefano Tedeschi, laè slittata di 24 ore, evitando la contemporaneità con il match del Dall’Ara. Laè stata tra le prime società a congratularsi con il Bologna per l’obiettivo raggiunto a conferma del legame di amicizia che lega i due club confermato, in occasione di gara-due dei quarti con Treviglio, dalla presenza dell’ad rossoblù Claudio Fenucci. Gara-uno traandrà così in scena domenica alle 18 in Piazza Azzarita, per poi essere bissata martedì alle 20,30. Nel fine settimana successivo lasi sposterà in casa dei reatini dove è in programma venerdì 24 alle ...