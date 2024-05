Gallardo nuovo allenatore del Milan? Ecco come stanno davvero le cose | ESCLUSIVA

Allenatore Milan, chance per…" - allenatore Milan, chance per…" - Nome nuovo per la panchina rossonera: Marcelo gallardo, attuale allenatore dell'Al Ittihad Spunta un nome nuovo per la panchina del Milan: i rossoneri stanno pensando a Marcelo gallardo, argentino… Le ...

Milan, le ultime sulla panchina: irrompe il nome di Gallardo - Milan, le ultime sulla panchina: irrompe il nome di gallardo - Il Milan continua a sfogliare la margherita alla ricerca del nuovo allenatore, in attesa di ufficializzare l’addio con Stefano Pioli. Nelle ultime ore sta prendendo piede l’opzione Marcelo gallardo, ...

Suggestione turca per Mourinho: avrebbe detto sì al Fenerbahce - Suggestione turca per Mourinho: avrebbe detto sì al Fenerbahce - Josè Mourinho in Turchia è più di una semplice suggestione. Dopo l'addio alla Roma con tanto di esonero, lo Special One potrebbe ripartire dal Fenerbahce di Bonucci e Dzeko. Aziz Yildirim, candidato a ...