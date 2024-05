Caldiero promosso in Serie C - il miracolo del mister-netturbino

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ un vero e proprioquello del, squadra neopromossa inC da outsider assoluta. Il piccolissimo club che per la prima volta giocherà un campionato professionistico rappresenta un piccolo comune in provincia di Verona, appena ottomila abitanti e tanta euforia per come sia riuscito a vincere il proprio girone diD mettendosi alle spalle squadre ben più blasonate. E gran parte dei meriti sono dell’allenatore Cristian Soave, che non vive solo di pallone: lavora infatti comeper l’azienda pubblica dei rifiuti e prima di arrivare al campo di allenamento ogni mattina alle 4 inizia il turno da operatore ecologico, poi indossa un’altra tuta, quella del. E come spiega in un’intervista al Corriere Veneto, il ...

