Inchiesta in Liguria - Toti si farà interrogare Indagine della procura | C' era una talpa

(Di martedì 14 maggio 2024) Il presidenteGiovanni, indagato nell'sul presunto sistema di corruttele, si. Lo comunica l'avvocato Stefano Savi, difensore del governatore, che ha richiesto ufficialmente l'interrogatorio per il suo assistito. Ora i pm dovranno fissare una data. Lo stato d'animo di, aggiunge il legale, "è quello di voler spiegare una serie di fatti". Il presidenteRegione è agli arresti domiciliari per corruzione da una settimana. Ricevuto la scorsa settimana dal gip, si era avvalsofacoltà di non rispondere (GLI INCONTRI INTERCETTATI: ECCO LE FOTO).

Liguria, presidente ad interim: attività Regione proseguirà - liguria, presidente ad interim: attività Regione proseguirà - Genova, 14 mag. (askanews) – “L’attività della Regione proseguirà, senza soluzione di continuità, nel solco di un percorso che, in quasi due lustri di amministrazione, ha segnato un vero e proprio cam ...

In Liguria primo Consiglio regionale senza Toti, la sua sedia in aula resta vuota - In liguria primo Consiglio regionale senza toti, la sua sedia in aula resta vuota - ROMA – Alle 10.04 suona la prima campanella che chiama i consiglieri in aula. Mai così puntuale. La seduta è convocata come di consueto alle 10, ma questa volta l’abbondante mezz’ora accademica non c’ ...

Dal palco e fuori dall’aula la claque di sinistra chiede dimissioni di Toti - Dal palco e fuori dall’aula la claque di sinistra chiede dimissioni di toti - Consiglio regionale della liguria: dal palco e fuori dall'aula la claque di sinistra chiede dimissioni di toti ...