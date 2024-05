Com’è morto Mike Bongiorno - a 15 anni dalla scomparsa la rivelazione della moglie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Daniela Zuccoli, vedova di, ha rilasciato un’intervista CorriereSera in vista del prossimo 26 maggio quando il celebre conduttore Fininvest e poi Mediaset, scomparso nel 2009 a 82, avrebbe compiuto 100. I due si sono conosciuti quando lei aveva 20e lui 46. “Sono stata quasi 40con. Ero proprio una ragazzina all’inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava e stimava. E gli ultimi tempi mi diceva: ‘Sei il bastonemia vecchiaia’”. La differenza di età all’inizio ha pesato: “Lui non c’era mai. Ci siamo un po’ allontanati. Succede che si sbagli, ma io non avrei mai potuto vivere senza di lui”, ha raccontato Daniela Zuccoli. “Io ero di sinistra, ero in piazza nel ’68, non si ...