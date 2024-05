Troise Così ho rialzato il Rimini Futuro? Presto parlerò con il club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Dai quattro gol subiti al debutto a Pontedera, alla fase nazionale dei playoff sfiorata. In mezzo otto mesi di lavoro sul campo, di sacrifici, di scelte. Otto mesi nei quali Emanueleha messo insieme, pezzo dopo pezzo, una stagione dalla quale ripartire. Mister, dopo quel debutto cosa ha pensato? "Che eravamo piombati all’ultimo posto in classifica da soli visto che il Sestri Levante era riuscito a pareggiare in casa del Cesena. Ma, in realtà, quella gara mi ha dato una fotografia molto realistica di quella che era la situazione". Cos’ha fatto? "Ho capito che dovevo concentrami sulla mentalità di questa squadra. Alla fine di quella gara il clima nello spogliatoio era tesissimo. Un po’ da tutti contro tutti. Poi quando sono salito sul pullman per fare rientro asembrava non fosse successo niente. Lì sono entrato a gamba tesa dicendo ...