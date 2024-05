Realme amplia la serie 12 con tre nuovi modelli | ecco Realme 12 5G - 12+ 5G e 12x 5G

Si chiama Thermonator il cane robot lanciafiamme venduto per poco più di 9 mila dollari negli Usa. Un oggetto che oltreoceano è legale in 48 dei 50 Stati e che secondo alcuni autori di post virali sui social sarebbe stato creato bruciare le ...

E’ stato presentato oggi “Sarò con te”, il film che racconta l’anno dello scudetto del Calcio Napoli e che verrà proiettato in prima domani in notturna alle ore 23 al cinema “The Space” per poi approdare da sabato nelle altre sale. “Tutto ciò che ...

Realme svela il 12+ 5g, ecco le prime impressioni - realme svela il 12+ 5g, ecco le prime impressioni - Dopo la presentazione del 12 Pro+ 5g, che ha stupito per il suo design di alto livello, le buone fotocamere e la ricarica rapida, realme sta gradualmente aggiungendo nuove versioni alla sua lineup ...

La serie realme 12 5G arriva a partire da 199,99 euro: tutti i prezzi e le offerte in Italia - La serie realme 12 5G arriva a partire da 199,99 euro: tutti i prezzi e le offerte in Italia - realme ha annunciato la nuova Serie 12 5G, pensata per sfidare la fascia media con tre modelli molto competitivi sul fronte rapporto qualità-prezzo. Si parte da 199,99€ per il modello base, mentre rea ...

A tu per tu con Microsoft: Copilot for Security, l’intelligenza artificiale generativa a supporto della cyber sicurezza - A tu per tu con Microsoft: Copilot for Security, l’intelligenza artificiale generativa a supporto della cyber sicurezza - realme C67 4G 8GB/256GB e fotocamera 100Mpixel costa solo 149€, Redmi 12 8GB/256GB solo 117€! E non è tutto Apple rilascia iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 e macOS 14.5. ecco le novità 2 portatili ...