Corruzione in Liguria, c'era una talpa e gli indagati sapevano: aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio - corruzione in Liguria, c'era una talpa e gli indagati sapevano: aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio - «Vedi che stanno indagando, non fate nomi e non parlate al telefono. Stanno indagando». Per tutta risposta Italo Maurizio Testa afferma: "Si lo so, non ti preoccupare. L’ho stutato" ...

Inchiesta Toti, aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio - Inchiesta Toti, aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio - La procura di Genova ha aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sul comitato d'affari e corruzione che ha portato all'arresto del presidente della Regione ...

Morto per mesotelioma l’ex dipendente Rai che denunciò la presenza di amianto in viale Mazzini: aperto fascicolo per lesioni colpose - Morto per mesotelioma l’ex dipendente Rai che denunciò la presenza di amianto in viale Mazzini: aperto fascicolo per lesioni colpose - Nel luglio del 2023, l’uomo aveva iniziato a manifestare i sintomi caratteristici del mesotelioma pleurico: difficoltà respiratoria, tosse persistente e dolore toracico ...