Morto ex dipendente Rai per esposizione all' amianto Stop della procura ai funerali

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - Ladi Roma indaga per lesioni personali colpose in relazione al caso di Mariusz Marian Sodkiewicz, exRai di 62 anniieri a causa di un mesotelioma pleurico, una forma tumorale dovuta all'all'durante il suo lungo servizio nella sede romana dell'emittente pubblica. Il pm Fabio Santoni ha disposto la sospensione dei(previsti alle 16.30 di martedì 14 maggio nella chiesa di Santa MariaNeve in Penna in Teverina, in provincia di Terni) per effettuare l'autopsia sul corpo di Sodkiewicz. Risale a marzo la denuncia che l'uomo aveva presentato a piazzale Clodio. Per veder tutelati i propri diritti, Sodkiewicz si era rivolto all'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale ...

