Cina-Francia | studiosi tengono dialogo su civilta’ di antiche capitali

Damnatio memoriae alla maniera dei Maya: ecco un antico rituale per cancellare il ricordo dei sovrani deposti - C., alla fine di quello che gli studiosi definiscono "periodo classico" della civiltà maya. In quel frangente, dopo aver combattuto una serie di guerre, un nuovo sovrano di nome Papmalil, proveniente ...

Più di duemila anni fa i Maya benedicevano i loro "campi da calcio" - C., in quello che gli studiosi definiscono "periodo preclassico". Come nella maggior parte delle città di una certa importanza, qui sorgeva un'arena in cui gli abitanti praticavano diversi giochi con ...