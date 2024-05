Bonaventura-Fiorentina, scelta presa: la novità sulla grana rinnovo - bonaventura-fiorentina, scelta presa: la novità sulla grana rinnovo - Dall`essere un perno di questa Fiorentina all`addio Il futuro di Giacomo Bonaventura resta un`incognita. Il centrocampista è ora concentrato sul recupero della.

Ds Fiorentina: "Col Napoli ci giochiamo tutto, è una squadra fortissima" - Ds Fiorentina: "Col Napoli ci giochiamo tutto, è una squadra fortissima" - Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali del club dopo la vittoria per 2-1 contro il Monza della squadra toscana ...

Fiorentina e Fantacalcio: numeri in calo e futuro incerto per Bonaventura - Fiorentina e Fantacalcio: numeri in calo e futuro incerto per Bonaventura - Giacomo Bonaventura potrebbe lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione. Il centrocampista, a Firenze dal 2020 e attuale vice-capitano della formazione allenata da Italiano, non ha raggiunto ...