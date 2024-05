Mi chiede foto intime - voglio smascherarlo Pietro Fanelli choc sul volto della tv dopo l’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)è nella lunga lista dei naufraghi ritirati in questa Isola dei2024 che, per la cronaca, ora ha perso anche Joe Bastianich (abbiamo parlato del suo ritiro nell’articolo che trovate qui sotto). Presentato da Vladimir Luxuria come “il poeta”, aveva già fatto tv e sputato sui reality show, fatto sta che è stato uno dei concorrenti più chiacchierati. Durante el’esperienza in Honduras perché anche quando è tornato in Italia non si è risparmiato. Ha definito Fedez “piccolo uomo, nano e burattino”, tanto per dirne una, perché parlando di puntate noiose nel suo podcast Muschio Selvaggio aveva (probabilmente) tirato in mezzo proprio lui. “Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti riparola e di essersi ...