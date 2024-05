Isola 18 | l’opinione di Chia sull’ottava puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 14 maggio 2024) Due cose mi lasciano particolarmente perplessa, dopo l’ottavadell’18. Innanzitutto mi sfugge il senso di fare entrare – all’alba del 13 maggio – tre nuovi naufraghi per “dare nuova linfa” ad un’edizione che, in realtà, si sta spegnendo manco troppo lentamente. Che poi mi sbaglierò, eh, ma che nuova linfa potrà mai dare gente come Dario Cassini e Linda Morselli? Dai, su. Il primo che ha subito chiesto se da quelle parti ci fosse “un alimentari aperto 24 ore” tentando di fare il simpadellacompa, ma con scarsissimi risultati. L’ex concorrente di Pechino Express che nella sua clip di presentazione ha detto tutta convinta che “inevitabilmente gli altri naufraghi mi odieranno!“, ma vorrei tanto capire che intendeva con quel ‘inevitabilmente‘ dato che sarà già bello se si accorgeranno della sua travolgente presenza, a occhio. Giusto quella ...