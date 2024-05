La parabola del belga De Ketelaere è rinato L’Atalanta ha vinto l’ennesima scommessa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) La stella di Charles Debrilla nel cielo nerazzurro di Bergamo, lontano dal buio delle notti milanesi. Nelche vola sempre più in alto, che ha conquistato virtualmente un posto nella prossima Champions (i bergamaschi dovranno fare appena tre punti nelle prossime tre giornate), e domani si giocherà la prima di due finali, sta facendo la differenza il gioiello fiammingo, tornato a brillare come negli anni di Bruges, quando era un golden boy, un predestinato, ma con ancora tutto da dimostrare. Due anni fa CDK arrivava al Milan con enormi aspettative, confermate poi un anno dopo, con un’altra maglia, quella del. Che ha avuto lungimiranza nel credere nel talento di Bruges, facendo di tutto per averlo, dopo averlo seguito per anni. La Dea voleva il giovane Degià nell’estate ...