Calcio | Gravina - ‘giornata storic - Figc non rinuncia a innovazione nonostante resistenze' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Un sentimento di orgoglio che sento in questo momento e di forte emozione, è una giornataa per lache presenta la nostra piattaforma digitale che sarà arricchita da tantissimi contenuti. La frase ‘il calcio come non lo avete mai visto', rende l'idea del valore di questa iniziativa, una straordinaria multidimensionalità del calcio nel saper raccontare storie e soprattutto emozionare”. Sono queste le parole del presidente della, Gabriele, durante la presentazione di ‘Vivo Azzurro Tv', la piattaforma digitale dellache propone contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio. “Negli ultimi mesi e anni ci confrontiamo con alcune parole che in ogni periodo vengono fuori come, riforme, ...