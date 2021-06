Francesco Paolo Figliuolo | chi è il generale ospite a Domenica In

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 giugno 2021)è nato l’11 luglio a Potenza ed è un genarle e funzionario italiano. Oggi,27 giugno, sarànel salotto diIn dalla zia d’Italia, Mara Venier. Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera. Comandante logistico dell’Esercito italiano dal 2018 diventa, dal 1° marzo 2012, commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure giuste per il contenimento e il contrasto dell’emergenza dovuta al Covid-19. Il suo percorso inizia con la formazione all’Accademia militare di Modena come ufficiale di artiglieria da ...