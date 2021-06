Russia | Letta | ' Ue divisa e con veti è il miglior regalo a Putin'

(Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu (Adnkronos) - Le divisioni in Europa sul rapporto con lasono "il segnale che la politica estera non può essere bloccata dai singoli, deve esser fatta con determinazione. Un'Europaè ile a tutti gli autocrati. Credo ci sia bisogno di molta più unità e di smetterla con i diritti di veto". Lo ha detto Enricointervistato dalla Rai a Berlino.

Se il Belgio di Lukaku ha partecipato in modo compatto, per esempio i giocatori della Russia sono ... Tempo ventiquattr'ore ecco il segretario del Pd Enrico Letta rincarare la dose: "Vorrei fare un ...? C'è forte tensione su determinate dinamiche realizzate da Mosca, dialogo ma fermezza nel ... Io invece penso che il PD debba rafforzare il suo profilo identitario, Letta sta lavorando a questo ... Rammarico di Putin, secondo l'agenzia russa Tass, per il rifiuto dell'Ue a una proposta di summit. Dopo il mancato accordo nel vertice di Bruxelles dei leader Ue, la Russia ribadisce ...