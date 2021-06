Record di partecipanti al Campionato Nazionale Hansa 303

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 25 giugno 2021) Saranno ben trentaquattro le imbarcazioni della Classe Italiana303 che scenderanno in acqua il 2, 3 e 4 Luglio nelle acque antistanti Porto San Giorgio per partecipare all’edizione 2021 del303 – Trofeo Marina di Porto San Giorgio, Trofeo Challenger Associazione Italiana Classe.Un grande sforzo organizzativo per la Liberi nel Vento e la Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio in collaborazione con il Marina di Porto San Giorgio per dare massima accoglienza ed ospitalità a tutti i timonieri e gli accompagnatori. Un importante risultato,di ...