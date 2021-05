Truffa degli asfalti | allerta anche in Bergamasca | “Segnalate alle forze dell’ordine”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 maggio 2021) Si chiamadell’asfalto, ed è un tipo di raggiro che si è diffuso negli ultimi anni in tutto il Nord Italia ad opera di malavitosi di nazionalità spesso irlandese, inglese, polacca o romena. Un avviso è stato recentemente diffuso dalla polizia locale di Cisano Bergamasco. “La banda, che circola a bordo di camion o furgoni con targhe estere su cui vi sono gli attrezzi da lavoro, in sostanza si propone di eseguire lavori di asfaltatura a basso costo, di gran lunga inferiori a quelli di mercato, dicendo di avere del bitume avanzato da altri interventi – spiega il comando -. Spesso, per rendersi più credibili, riferiscono falsamente di lavori eseguiti per conto di comuni o parlano di altri appalti pubblici realmente esistenti nei pressi. Poi eseguono i lavori velocemente, prendono i soldi talvolta minacciando la vittima e poi scappano. Il giorno dopo l’asfalto ...