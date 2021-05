Brindisi-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 semifinale Playoff basket (Di domenica 23 maggio 2021) Tra Happy Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna è giunto il tempo di gara-1. Dopo la serie tra Milano e Venezia, inizia anche quella che è ben più spostata a sud. E con la formazione pugliese alla ricerca di quella che sarebbe una prima, clamorosa e storica finale. C’è tanto negli scontri di questa serie: D’Angelo Harrison deve sfidare un’intera batteria che ha visto Alessandro Pajola aggiungersi a Stefan Markovic e Milos Teodosic in termini di capacità realizzativa e anche creativa. Gli uomini di Frank Vitucci hanno saputo trovare nella squadra, nell’unione un grande punto di forza lungo tutto quest’annata. Da parte bolognese, invece, Sasha Djordjevic sta cercando di riscattare una semifinale di Eurocup che non è andata secondo i piani. La sfida tra Brindisi e ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Tra Happy CasaSegafredoè giunto il tempo di-1. Dopo la serie tra Milano e Venezia, inizia anche quella che è ben più spostata a sud. E con la formazione pugliese alla ricerca di quella che sarebbe una prima, clamorosa e storica finale. C’è tanto negli scontri di questa serie: D’Angelo Harrison deve sfidare un’intera batteria che ha visto Alessandro Pajola aggiungersi a Stefan Markovic e Milos Teodosic in termini di capacità realizzativa e anche creativa. Gli uomini di Frank Vitucci hanno saputo trovare nella squadra, nell’unione un grande punto di forza lungo tutto quest’annata. Da parte bolognese, invece, Sasha Djordjevic sta cercando di riscattare unadi Eurocup che non è andata secondo i piani. La sfida trae ...

