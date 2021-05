Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 maggio 2021)DEL 22 MAGGIOORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CAMBIAMO ARGOMENTO, RICORDANDO CHE A OSTIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI, 23 MAGGIO, A PARTIRE DALLE ORE 7, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA REVOLUTION ROME SPORT. I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ...