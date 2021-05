Lewandowski: “Segnare per me è il modo migliore per trovare la felicità. Ecco per me chi sono le favorite per l’Europeo” (Di sabato 22 maggio 2021) Robert Lewandowski, attaccante del Bayern e della Nazionale polacca, nel corso di un’intervista a Sportweek si è soffermato anche sui prossimi Europei. “Le mie favorite sono Francia, poi Inghilterra e una tra Italia e Germania. Noi della Polonia giocheremo contro Spagna, Svezia e Slovacchia: ci aspettiamo di superare il girone, sarei felice se i nostri tifosi fossero orgogliosi”. Poi sulle sue caratteristiche: “Segnare per me è il modo migliore per trovare la felicità. Quando succede mi sento come un bambino in un negozio di caramelle. Se devo scegliere un gol dico l’ultimo dei 5 segnati in 9? contro il Wolfsburg. Dopo quella partita sono stato mesi senza pensarci per non perdere la concentrazione. Poi a Natale mi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Robert, attaccante del Bayern e della Nazionale polacca, nel corso di un’intervista a Sportweek si è soffermato anche sui prossimi Europei. “Le mieFrancia, poi Inghilterra e una tra Italia e Germania. Noi della Polonia giocheremo contro Spagna, Svezia e Slovacchia: ci aspettiamo di superare il girone, sarei felice se i nostri tifosi fossero orgogliosi”. Poi sulle sue caratteristiche: “per me è ilperla. Quando succede mi sento come un bambino in un negozio di caramelle. Se devo scegliere un gol dico l’ultimo dei 5 segnati in 9? contro il Wolfsburg. Dopo quella partitastato mesi senza pensarci per non perdere la concentrazione. Poi a Natale mi ...

