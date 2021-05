Ingenuity pronto per il sesto volo marziano | Punto Informatico (Di sabato 22 maggio 2021) La NASA ha pianificato il sesto volo di Ingenuity per la prossima settimana, mentre il rover Perseverance è pronto per gli esperimenti scientifici. Ingenuity pronto per il sesto volo marziano Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Ingenuity pronto per il sesto volo marziano Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 22 maggio 2021) La NASA ha pianificato ildiper la prossima settimana, mentre il rover Perseverance èper gli esperimenti scientifici.per il. Read MoreL'articoloper ilproviene da HelpMeTech.

Ingenuity: il programma del sesto volo Ingenuity si prepara al suo sesto volo, questa volta atterrerà su un sito diverso da quello di partenza scelto in base alle immagini della telecamera del MRO.

