Calcio: Guardiola, 'Kane è del Tottenham, non è corretto parlarne, penso a Everton e Champions' (Di venerdì 21 maggio 2021) Manchester, 21 mag. -(Adnkronos) – "È un giocatore del Tottenham, non è corretto parlarne". L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola si esprime così in merito a Harry Kane. Il 28enne inglese, secondo diversi 'rumors' di mercato è molto vicino ai 'Citizens'. "Siamo qui per parlare della partita contro l'Everton, che lotta per qualificarsi per una competizione europea e poi ci sarà la finale di Champions League il 29 contro il Chelsea", aggiunge il tecnico catalano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

