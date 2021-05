Open day, aperte le prenotazioni ma scoppia la polemica: cosa sta succedendo (Di venerdì 21 maggio 2021) Grande attesa per l’Open day a Napoli, ma anche in questo caso non mancano gli imprevisti. I cittadini sono su tutte le furie per il disservizio La campagna di vaccinazione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 21 maggio 2021) Grande attesa per l’day a Napoli, ma anche in questo caso non mancano gli imprevisti. I cittadini sono su tutte le furie per il disservizio La campagna di vaccinazione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

UniLUISS : Live l'Open Day del Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale con @mannocchia @espressonline, @Lavanga… - civati : Grazie a Regione Lazio per l’Open davvero Open day. Servizio impeccabile. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. - nzingaretti : Ieri record di quasi 57 mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli Open Day per gli over 40. Grazie… - sentieriselvagg : 27 MAGGIO 2021- OPEN DAY Unicinema & Scuola di Cinema - - dayoldtay : RT @sippedsweetea: io ho un grandissimo problema con il piano di new year's day ascolto le prime due note e mi parte una crisi https://t.c… -