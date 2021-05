Mbappé | “Il Psg deve vincere sempre Ora godiamoci il titolo della Coppa di Francia”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 20 maggio 2021) Kylianha manifestato tutta la sua gioia per il successo nella finale didi. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Psg, rilasciate a France 2. “Lavoriamo ogni giorno per avere questo tipo di emozione, ricompensa e riconoscimento. È il lavoro di un intero gruppo, di tutto uno staff che lavora ogni giorno per noi, per la società e ovviamente per i tifosi che non potevano esserci. Ci pensiamo molto e questoè per loro.ladianche il prossimo anno? Orail. Questa è la cosa importante. Guardiamo le persone, sono felici. Questa è la cosa importante e anche io lo sono…”. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.