Fabrizio Moro | Facevo uso di droghe per sfuggire dalla realtà Mi ha salvato la paura di morire

"Io feci uso di stupefacenti perché cercavo tramite le droghe un distacco dalla realtà. Molti dei miei coetanei per l'assenza di prospettive: è la cosa peggiore, la più pericolosa". Fabrizio Moro, in un'intervista rilasciata al Messaggero, è tornato a parlare del periodo buio della sua giovinezza in cui faceva uso di droghe e ha spiegato come poi è riuscito a uscire dalla dipendenza. "Dopo vari episodi. Iniziai a stare male, avevo paura di morire, di fare la fine di alcuni miei amici. Mi salvai grazie alla mia coscienza". A dare la spinta al cantautore per uscire dal tunnel sono stati "la passione per la musica e l'essere diventato genitore". "Non mi accontentavo di rimanere lì, relegato in un contesto di periferia, disagiato e ...

