Billy Porter | «Sono sieropositivo da 14 anni»

(Di giovedì 20 maggio 2021) È da più di dieci anni che Billy Porter ruba la scena alle dive sui red carpet più importanti dello showbiz, dagli Oscar al Met. Nessuno, però, avrebbe mai pensato che portasse con sé un segreto che si è sentito di rivelare solo oggi, che ha 51 anni e ha vinto un Emmy, un Grammy e un Tony: «Da 14 anni sono sieropositivo, ora posso raccontare la mia storia» ha detto Porter rompendo il silenzio che lo ha portato lo ha portato finalmente a liberarsi, perché «la verità è la cura». In un’intervista all’Hollywood Reporter, l’attore ha spiegato di aver scoperto di essere positivo all’Hiv nel giugno del 2007, rivelando di aver usato il personaggio di Pray Tell della pluripremiata serie di FX Pose, che è sieropositivo, come il suo alter ego: «Gli ho fatto dire tutto quello che avrei voluto dire io» ha aggiunto Porter.

Subisce una vera e propria rivoluzione la favola di Cenerentola : nel live action prodotto dalla Sony per Amazon Prime, la fata madrina sarà interpretata da un attore nero, Billy Porter, primo interprete dichiaratamente omosessuale che ha vinto un Emmy Awards grazie al suo ruolo nella serie tv a stelle e strisce Pose, in cui interpretava Pray Tell. Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, Billy Porter ha svelato di essere sieropositivo all'HIV e ha parlato della sua condizione che gli è stata diagnosticata quasi per caso nel 2007, della vergogna provata durante gli ultimi 14 anni e ... Cenerentola arriva in una versione inedita per Amazon Prime: la fata madrina sarà interpretata da un attore nero e gay. Il commento di Salvini: "Follia"