Sinner-Karatsev sospesa per pioggia. Quando si ritorna in campo? Le previsioni meteo. Rischio lungo stop (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il maltempo non lascia in pace il torneo ATP 250 di Lione e il match tra Jannik Sinner e Aslan Karatsev continua a essere condizionato dalle bizze del cielo. L’incontro di primo turno era stato rinviato dopo il nulla di fatto di ieri, oggi è stato ritardato perché l’acqua aveva costretto a interrompere il confronto tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda (vinto dall’azzurro). Successivamente l’altoatesino e il russo sono riusciti a scendere in campo, ma ancora una volta il meteo si è messo di traverso. La pioggia ha infatti fatto capolino in avvio del terzo set e ha costretto i due tennisti a rientrare negli spogliatoi, impossibilitati a proseguire regolarmente il loro testa a testa. Il russo, numero 25 al mondo, aveva vinto il primo parziale con uno schiacciante 6-0. Il nostro portacolori, numero 17 al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il maltempo non lascia in pace il torneo ATP 250 di Lione e il match tra Jannike Aslancontinua a essere condizionato dalle bizze del cielo. L’incontro di primo turno era stato rinviato dopo il nulla di fatto di ieri, oggi è stato ritardato perché l’acqua aveva costretto a interrompere il confronto tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda (vinto dall’azzurro). Successivamente l’altoatesino e il russo sono riusciti a scendere in, ma ancora una volta ilsi è messo di traverso. Laha infatti fatto capolino in avvio del terzo set e ha costretto i due tennisti a rientrare negli spogliatoi, impossibilitati a proseguire regolarmente il loro testa a testa. Il russo, numero 25 al mondo, aveva vinto il primo parziale con uno schiacciante 6-0. Il nostro portacolori, numero 17 al ...

