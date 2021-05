Perché il cantautore "impolitico" piaceva (tanto) alla destra (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tradizione, Nietzsche, antimodernismo e Patria. Tutte le parole del "radicale" che superava gli steccati Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tradizione, Nietzsche, antimodernismo e Patria. Tutte le parole del "radicale" che superava gli steccati

Advertising

HHelenc : @NekOfficial Un grandissimo cantautore,dal carattere schivo che ha reso ogni sua canzone 'speciale'. ???? 'Perché se… - marteblog : @GHINODITACCO18 Era un gigante a prescindere dal gusto perché un altro cantautore così non esiste. Quegli altri non… - Terian_Dimmi : RT @RaiDue: 'E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te' Ci lascia Franco Battiato all'età di 7… - msg_emanuele : RT @Lazialita1985: ??È morto Franco #Battiato ??Il cantautore si è spento stamattina nella sua residenza all’età di 76 anni. I funerali avve… - LaSarfatti : RT @Vanessa37939885: @LaSarfatti Io non ho scritto nulla perché, sinceramente, non impazzivo per lui. Ora verrò lapidata perché insensibil… -