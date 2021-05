Mercato Juventus, non solo Dybala: due bianconeri nel mirino del Real (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mercato Juventus – La Champions League è l’obiettivo da raggiungere per la Juve. L’Atalanta, avrà il compito di fermare il Milan e permettere così, alla squadra di Pirlo, qualora riuscisse a vincere a Bologna, di qualificarsi alla prossima massima competizione europea. Anche le strategie di Mercato passano da questo. Non solo per quanto riguarda le entrate. Non tutti sarebbero disposti a giocare l’Europa League. E le big d’Europa sarebbero pronte all’assalto. Soprattutto il Real Madrid, scrivono in Spagna, che guarda con molta attenzione al destino della Juventus. Mercato Juventus, De Ligt e Dybala nel mirino del Real Il portale DefensaCentral rimarca come Florentino Perez, quasi impossibilità ad ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 maggio 2021)– La Champions League è l’obiettivo da raggiungere per la Juve. L’Atalanta, avrà il compito di fermare il Milan e permettere così, alla squadra di Pirlo, qualora riuscisse a vincere a Bologna, di qualificarsi alla prossima massima competizione europea. Anche le strategie dipassano da questo. Nonper quanto riguarda le entrate. Non tutti sarebbero disposti a giocare l’Europa League. E le big d’Europa sarebbero pronte all’assalto. Soprattutto ilMadrid, scrivono in Spagna, che guarda con molta attenzione al destino della, De Ligt eneldelIl portale DefensaCentral rimarca come Florentino Perez, quasi impossibilità ad ...

