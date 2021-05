Simona Ventura commossa: “Battiato il più grande poeta contemporaneo” (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura ha voluto ricordare e omaggiare Franco Battiato. Le parole della nota conduttrice commuovono e emozionano. Il mondo dei social network sta omaggiando e ricordando Franco Battiato, la cui scomparsa ha catalizzato l’attenzione del web e di tutti gli amanti del mondo della musica. Tra i tanti personaggi che hanno voluto dedicare un pensiero Leggi su youmovies (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto ricordare e omaggiare Franco. Le parole della nota conduttrice commuovono e emozionano. Il mondo dei social network sta omaggiando e ricordando Franco, la cui scomparsa ha catalizzato l’attenzione del web e di tutti gli amanti del mondo della musica. Tra i tanti personaggi che hanno voluto dedicare un pensiero

Advertising

Valenti22518615 : @iosonoestanca Ma infatti non si può definire conduttrice.. Hanno proprio toppato quest'anno, tutta un'altra musica… - muffetta1 : Simona Ventura..come manchi...#isola - cosetrashy : @rizzarinuccia81 @IsolaDeiFamosi Anche Simona Ventura manca.. - Ice_Phoen1x : @danitrash77 In un mondo ideale e meritocratico tornerebbe Simona Ventura! - GiuseppinaPucc1 : Simona Ventura, mi manchiiiiiii....l'isola, era solo tua! Io, questa Ilary, non la sopporto, troppo spocchiosa, gri… -