“Haltson” | Ewan McGregor nei panni dell’iconico stilista degli anni Settanta

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 18 maggio 2021) Life&People.it Dopo aver diretto Pose, L’assassinio di GiVersace e American Horror Story, arriva su Netflix la nuova mini serie tv di Ryan Murphy, che ha come protagonista. Cinque puntate raccontano la vita del celebreamericano Roy Halston Frowick e il suo percorso nel mondo della moda. Serie tv:interpretaL’attore, conosciuto e amato per i suoi ruoli in The Moulin Rouge e nella saga di Star Wars, nella quale interpreta Obi Wan Kenobi, ha vestito idi unostilisti più celebri. Roy Halston Frowick, nato a Des Moines nel 1932, è stato uno dei designer più famosi e influenti del ...