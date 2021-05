Serie A, le combinazioni della corsa Champions League (Di lunedì 17 maggio 2021) Si decide tutto all’ultimo: la qualificazione alla Champions League verrà sancita negli ultimi 90 minuti di Serie A. Il Milan ha sciupato infatti il più facile dei match point. Contro un Cagliari aritmeticamente salvo con due partite d’anticipo i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0. Le motivazioni, almeno in apparenza, avrebbero dovuto spingere solo la squadra di Pioli. Eppure è stato proprio il Cagliari a sfiorare più volte il vantaggio. Così anche il Milan rimane invischiato nelle combinazioni che decideranno il futuro di tre squadre in 90 minuti: Milan, Napoli e Juve. Due su tre sono padrone del loro destino: se il Milan vince in casa dell’Atalanta è qualificato, stessa cosa per il Napoli se vincesse in casa contro l’Hellas Verona. La Juve deve sperare invece nei risultati delle altre due. I bianconeri, dopo la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Si decide tutto all’ultimo: la qualificazione allaverrà sancita negli ultimi 90 minuti diA. Il Milan ha sciupato infatti il più facile dei match point. Contro un Cagliari aritmeticamente salvo con due partite d’anticipo i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0. Le motivazioni, almeno in apparenza, avrebbero dovuto spingere solo la squadra di Pioli. Eppure è stato proprio il Cagliari a sfiorare più volte il vantaggio. Così anche il Milan rimane invischiato nelleche decideranno il futuro di tre squadre in 90 minuti: Milan, Napoli e Juve. Due su tre sono padrone del loro destino: se il Milan vince in casa dell’Atalanta è qualificato, stessa cosa per il Napoli se vincesse in casa contro l’Hellas Verona. La Juve deve sperare invece nei risultati delle altre due. I bianconeri, dopo la ...

