Napoli | in migliaia alla manifestazione in solidarietà del popolo palestinese

(Di domenica 16 maggio 2021) Qualchedi persone si sono mobilitate aper denunciare pubblicamente le uccisioni di civili avvenute negli ultimi giorni in Palestina causate dai bombardamenti dell’esercito israeliano e per fare un appello: chiedere che la comunità internazionale, a partire dal governo italiano, prenda posizione per porre fine al massacro e intervenga per assicurare il diritto L'articolo proviene da Inews.it.

- laGigogin: Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Napoli, città che riconosce e sostiene la Palestina ??????

Mentre dal resto delle piazze italiane (migliaia di persone a Napoli, Bologna, Torino, Firenze, Palermo, Salerno) arrivano le immagini dei presidi, a Roma tra caroselli di auto di passaggio e il ...
WASHINGTON, 15 MAG - Migliaia di persone sono scese in strada negli Stati Uniti e in Canada per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Da New York a Los Angeles, da Boston a Chicago, passand ...