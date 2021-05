Da Noi A Ruota Libera, la nuova vita di Anna Tatangelo: “Andrea è il mio centro” (Di domenica 16 maggio 2021) Anna Tatangelo come non l’avevamo mai vista. L’artista di Sora sta vivendo una nuova vita, aiutata dagli ultimi mesi di pandemia che l’hanno messa di fronte a una nuova consapevolezza e a un rinnovato stile professionale che lancerà alla fine di maggio. Incalzata da Francesca Fialdini, Anna Tatangelo ha raccontato alcuni particolari recenti della sua vita e la scelta di dare una svolta importante alla sua carriera, anche attraverso l’introduzione di alcune delle sue grandi passioni, come quella per la danza: “Quest’ultimo anno mi ha aiutato a riscoprirmi e a lavorare su me stessa. Cerco di prendere il buono dalle situazioni ed è quello sto facendo”. In questa nuova esistenza, ricca di nuove esperienze ma anche di serenità, trova spazio ... Leggi su dilei (Di domenica 16 maggio 2021)come non l’avevamo mai vista. L’artista di Sora sta vivendo una, aiutata dagli ultimi mesi di pandemia che l’hanno messa di fronte a unaconsapevolezza e a un rinnovato stile professionale che lancerà alla fine di maggio. Incalzata da Francesca Fialdini,ha raccontato alcuni particolari recenti della suae la scelta di dare una svolta importante alla sua carriera, anche attraverso l’introduzione di alcune delle sue grandi passioni, come quella per la danza: “Quest’ultimo anno mi ha aiutato a riscoprirmi e a lavorare su me stessa. Cerco di prendere il buono dalle situazioni ed è quello sto facendo”. In questaesistenza, ricca di nuove esperienze ma anche di serenità, trova spazio ...

