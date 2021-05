Comunali | Lollobrigida | ' no a candidature sui giornali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia ha dato ampia disponibilità a ragionare con gli alleati di centrodestra sulleper le amministrative. Ci sfiliamo però dalla dialetticastica, non per sminuire il ruolo deisti ma perché è inutile avanzare nomi sui quotidiani e poi quei candidati in pectore si sfilano sistematicamente". Lo ha detto intervenendo ad Agenda su SkyTg24 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco. "Con FI e Lega governiamo bene 14 Regioni e tanti Comuni, ai prossimi incontri ragioneremo con loro e faremo proposte non solo per vincere ma per amministrare in maniera efficace ed efficiente”, ha aggiunto