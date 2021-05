No Ibra? C’è Rebic! Lo splendido secondo tempo in Torino-Milan | VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) Ante Rebic ha giocato un secondo tempo perfetto in occasione di Torino-Milan. Un assist e tre gol: ecco come ha cambiato la squadra Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 maggio 2021) Ante Rebic ha giocato unperfetto in occasione di. Un assist e tre gol: ecco come ha cambiato la squadra

Advertising

sportli26181512 : Tuttosport - Ibra, campionato finito: ora Zlatan teme per gli Europei. Presto il consulto al ginocchio: Stagione fi… - CoccoBim : RT @saimon83ful: @LaraMarsiglia Cmq gli interisti sono davvero una razza a parte... Per CR7 in valle d'Aosta per il festino di mckennie e p… - DavidBasco86 : @musagete10 @GreenMidnight1 @PianiMino eh vabbè scarso allora, pure Lukaku scarso che è uscito ai gironi x 2 anni,… - rubranigra : Menate su un presunto pranzo di @Ibra_official, poi #Lukaku & Friends fanno una festa con 24 persone e non c'è alcu… - Emanuel96537037 : @InterAndrew33 @andrea_anigoni @franvanni Ma non c'era nessun calciopoli, ribalto il tuo discorso, la Juve mandata… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra C’è Nel sorriso di Osimhen c’è la serenità del Napoli, nei suoi piedi c'è la voglia di aggrapparsi alla Champions CalcioNapoli24