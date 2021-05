Lazio, Pereira: «Pian piano mi sto adattando. Vi spiego chi mi ha aiutato di più…» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il fantasista della Lazio Andreas Pereira ha rilasciato una lunga intervista a Tnt Sports in cui ha parlato della sua avventura in Italia e non solo Dopo le prime dichiarazioni, uscite qualche giorno fa, Tnt Sports ha pubblicato l’intervista integrale di Andreas Pereira. Il calciatore ex Manchester United ha analizzato la sua avventura biancoceleste e parlato del suo futuro. Queste le sue parole. PROBLEMI – «L’inizio è stato difficile, perché dovevo adattarmi, viste le differenze tra la Serie A e il campionato inglese. Poi dovevo adattarmi anche a quello che il mister voleva da me, al suo modo di gioco. Infatti mi parla spesso, mi dice che mi ha portato qui perché lui e il ds mi volevano nella sua squadra e per ciò mi dovevo adattare al suo stile di gioco come gli altri calciatori arrivati prima di me hanno fatto. Mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il fantasista dellaAndreasha rilasciato una lunga intervista a Tnt Sports in cui ha parlato della sua avventura in Italia e non solo Dopo le prime dichiarazioni, uscite qualche giorno fa, Tnt Sports ha pubblicato l’intervista integrale di Andreas. Il calciatore ex Manchester United ha analizzato la sua avventura biancoceleste e parlato del suo futuro. Queste le sue parole. PROBLEMI – «L’inizio è stato difficile, perché dovevo adattarmi, viste le differenze tra la Serie A e il campionato inglese. Poi dovevo adattarmi anche a quello che il mister voleva da me, al suo modo di gioco. Infatti mi parla spesso, mi dice che mi ha portato qui perché lui e il ds mi volevano nella sua squadra e per ciò mi dovevo adattare al suo stile di gioco come gli altri calciatori arrivati prima di me hanno fatto. Mi ha ...

