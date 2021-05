Coprifuoco, le mozioni al Senato per l’abolizione. Ma Draghi non ci pensa proprio (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Oggi è il giorno delle mozioni in Senato contro il Coprifuoco: all’ordine del giorno non solo quella di FdI ma anche quella di Lega-FI. Intanto è ancora scontro nella maggioranza, con il premier Mario Draghi che in linea con il ministro della Salute Roberto Speranza vuole prendere ancora tempo prima di rivedere l’odiosa e odiata restrizione e Lega-FI che insieme a Iv ne chiedono l’abolizione. Quello che appare chiaro, purtroppo, è che il Coprifuoco non verrà rivisto ancora per molti giorni e che in ogni caso non verrà eliminato. La mozione Lega-FI che impegna il governo ad anticipare le riaperture Riaprire ciò che ancora è chiuso e anticipare le riaperture previste a giugno e luglio, stop Coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Oggi è il giorno delleincontro il: all’ordine del giorno non solo quella di FdI ma anche quella di Lega-FI. Intanto è ancora scontro nella maggioranza, con il premier Marioche in linea con il ministro della Salute Roberto Speranza vuole prendere ancora tempo prima di rivedere l’odiosa e odiata restrizione e Lega-FI che insieme a Iv ne chiedono. Quello che appare chiaro, purtroppo, è che ilnon verrà rivisto ancora per molti giorni e che in ogni caso non verrà eliminato. La mozione Lega-FI che impegna il governo ad anticipare le riaperture Riaprire ciò che ancora è chiuso e anticipare le riaperture previste a giugno e luglio, stopalle 22, serrande alzate nei centri commerciali ...

