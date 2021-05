D’Amato | vaccino Pfizer | avanti con strategia ritardo richiamo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – L’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, difende laregionale di allungare i tempi del secondovaccinale. “Le parole della direttrice sanitaria dinon mi sorprendono, l’oste e’ normale che dica che il suo vino e’ buono- ha spiegato- Il problema qui e’ un ordine di sanita’ pubblica per avere un duplice obiettivo: aumentare la platea dei soggetti vaccinati dove sostanzialmente non cambia l’efficacia della protezione, perche’ noi abbiamo oramai sperimentazioni sul campo condotte su migliaia di utenti in cui gia’ dopo la prima dose la protezione e’ gia’ oltre l’80%.” “Credo che in una situazione come quella attuale, ancora di transizione come questo mese di maggio, in cui non abbiamo ancora tutte le dosi, perche’ ...