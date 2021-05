LIVE Schio-Venezia 58-43, Serie A basket femminile in DIRETTA: la tripla di Cinili vale il +15 a metà terzo quarto (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-43 Rimbalzo di Keys e appoggio al tabellone, 3’16” sul cronometro del terzo quarto, 2-3 i falli. 61-43 KEYS DA TRE! Il Famila Schio scappa via, +18, time out che arriva dalla panchina di Venezia. 58-43 tripla di Cinili. 55-43 Penetrazione di De Pretto, 5’41” sul cronometro del terzo quarto. Carangelo si prende una tripla ma la manda sul ferro, rimbalzo di Harmon, possesso Schio. 53-43 Piazzato di Gruda che raggiunge quota 21. 51-43 2/2 Howard che va in doppia cifra e porta Venezia sul -8 con 7’12” da giocare nel terzo quarto. Fallò di Andrè che viene richiamata in panchina dopo la quarta ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-43 Rimbalzo di Keys e appoggio al tabellone, 3’16” sul cronometro del, 2-3 i falli. 61-43 KEYS DA TRE! Il Familascappa via, +18, time out che arriva dalla panchina di. 58-43di. 55-43 Penetrazione di De Pretto, 5’41” sul cronometro del. Carangelo si prende unama la manda sul ferro, rimbalzo di Harmon, possesso. 53-43 Piazzato di Gruda che raggiunge quota 21. 51-43 2/2 Howard che va in doppia cifra e portasul -8 con 7’12” da giocare nel. Fallò di Andrè che viene richiamata in panchina dopo la quarta ...

