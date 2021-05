David di Donatello: questa sera in diretta su Rai 1 la premiazione (Di martedì 11 maggio 2021) Carlo Conti conduce la 66ª edizione dei Premi David di Donatello in diretta questa sera su Rai 1 dalle ore 21.25. La cerimonia, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Nel corso della serata Laura Pausini canterà dal Teatro dell’Opera di Roma una versione esclusiva del brano ‘Io si’, il singolo premiato agli ultimi Golden Globes come migliore canzone originale, tratto dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La cantante, nominata ai Premi Oscar 2021, è stata inoltre protagonista della novantatreesima edizione degli Academy Awards con un’esibizione del brano. Ospiti insieme a lei, anche Enrico Brignano e Andrea Morricone, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Carlo Conti conduce la 66ª edizione dei Premidiinsu Rai 1 dalle ore 21.25. La cerimonia, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Nel corso dellata Laura Pausini canterà dal Teatro dell’Opera di Roma una versione esclusiva del brano ‘Io si’, il singolo premiato agli ultimi Golden Globes come migliore canzone originale, tratto dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La cantante, nominata ai Premi Oscar 2021, è stata inoltre protagonista della novantatreesima edizione degli Academy Awards con un’esibizione del brano. Ospiti insieme a lei, anche Enrico Brignano e Andrea Morricone, ...

