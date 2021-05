Tutti gli allarmismi (inutili) sul razzo cinese, rientrato nell’oceano Indiano (Di domenica 9 maggio 2021) Eviteremo le battute sul razzismo come conseguenza dovuta a tutte le informazioni – spesso incontrollate – sul razzo cinese Lunga marcia 5B (Changzheng 5). Anche se, in conseguenza alle tante notizie che si sono rincorse negli ultimi giorni su questo fenomeno di rientro di detriti spaziali, le battute che hanno popolato il web hanno rasentato la sinofobia, collezionando commenti evitabili su sciagure e tragedie, dalla diffusione del coronavirus, fino – appunto – alla questione del razzo lanciato in orbita dal Centro spaziale di Wenchang. Il razzo cinese rientrato nella notte tra l’8 e il 9 maggio ha avuto un’area di arrivo molto diversa da quella che l’Italia – quasi con una sorta di fatalismo diffuso – si attendeva: nelle ultime ore si è registrato un rientro nella zona dell’Oceano ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 9 maggio 2021) Eviteremo le battute sul razzismo come conseguenza dovuta a tutte le informazioni – spesso incontrollate – sulLunga marcia 5B (Changzheng 5). Anche se, in conseguenza alle tante notizie che si sono rincorse negli ultimi giorni su questo fenomeno di rientro di detriti spaziali, le battute che hanno popolato il web hanno rasentato la sinofobia, collezionando commenti evitabili su sciagure e tragedie, dalla diffusione del coronavirus, fino – appunto – alla questione dellanciato in orbita dal Centro spaziale di Wenchang. Ilnella notte tra l’8 e il 9 maggio ha avuto un’area di arrivo molto diversa da quella che l’Italia – quasi con una sorta di fatalismo diffuso – si attendeva: nelle ultime ore si è registrato un rientro nella zona dell’Oceano ...

Advertising

LegaSalvini : #Palamara: “Tutti operavamo nel sistema, però stranamente gli altri sono rimasti in silenzio. Coloro che OGGI SIEDO… - capuanogio : Piaccia o no, le big d'Europa (#Juve #Milan #Inter a livello italiano) tengono su tutto il movimento, lo rendono ap… - ale_dibattista : Condannati in appello due carabinieri a 13 anni per l'omicidio di Stefano Cucchi. Grazie ad Ilaria e alla sua ten… - callmebecca9 : RT @salvatrash1: SERENA HA FATTO TUTTI GLI STILI ED È STATA ECCELLENTE IN TUTTI SENZA MAI LAMENTARSI E MAI PIANGERSI ADDOSSO MA MIGLIORANDO… - JimmyMcGill70 : @CarloCalenda Non tutti avranno tempo e motivazione per leggere i piani di Calenda per affrontare concretamente i p… -